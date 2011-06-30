Екс-представник Польщі в МАК називає маніпуляцією ”Білу книгу” Смоленської трагедії

Варшава. 29 червня. УНІАН. Колишній представник Польщі в Міждержавній авіаційній комісії (МАК) Едмунт Кліх назвав підготовлену опозиційною партією „Право і справедливість” (PiS) так звану „Білу книгу Смоленської трагедії” маніпуляцією.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він заявив, коментуючи презентований у середу та четвер документ.

Кліх, який брав участь в розслідуванні причин Смоленської авіакатастрофи в Росії з перших її днів, заявив, що депутат PiS Антоній Мачеревіч під час презентації подавав неправдиві дані та маніпулював фактами.

Зокрема, він назвав неправдивою інформацію про те, що обладнання Ту-154 перестало діяти ще до зіткнення із землею.

„Ці дурниці деякі медіа повторюють вже кілька місяців. Насправді факти не підтверджують цього”, - сказав він в TVP info.

Кліх також назвав притягнутою за вуха інформацію про попередження польських властей про можливий терористичний акт за день до Смоленської авіакатастрофи.

Експерт поставив під сумнів професійність очолюваної Мачеревічом депутатської комісії, висловивши думку, що PiS використовує авіакатастрофу для збільшення власного рейтингу напередодні парламентських виборів, які відбудуться у Польщі в жовтні 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, найбільша опозиційна польська партія PiS вчора та сьогодні презентувала „Білу книгу Смоленської трагедії”, в якій зібрані документи, що свідчать про фальсифікацію результатів розслідування авіакатастрофи російським МАКом та співвідповідальність за трагедію чинних польських властей.

Вчора опозиціонери розповідали про відповідальність російської сторони, а сьогодні – польської.

Остаточний рапорт, який буде містити інформацію про безпосередню причину катастрофи, PiS планує оприлюднити у серпні.

Створена польськими властями комісія планує опублікувати свій кінцевий рапорт на початку липня.