Грищенко обговорив проблеми Європи з представниками ЄС та РЄ

Київ. 5 липня. УНІАН. У Страсбурзі відбулись неформальні консультації високого рівня за участі Генерального секретаря РЄ Торбйорна ЯГЛАНДА, високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кетрін ЕШТОН і міністра закордонних справ України, голови Комітету міністрів Ради Європи Костянтина ГРИЩЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

«Під час зустрічі сторони обговорили питання координації діяльності Організацій у вирішенні актуальних проблем сучасної Європи, зокрема було оговорено питання Придністровського врегулювання, політична ситуація у Білорусії, результати місцевих виборів у Албанії і політична криза, що виникла в їх результаті. Окремо сторони торкнулись політики сусідства Ради Європи та Європейського Союзу і визначили основні елементи, що вимагають координації у цій сфері», – йдеться у повідомленні МЗС.