Грищенко відкрив восьме почесне консульство в Польщі

Варшава. 6 липня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні у польському місті Бидгощ взяв участь в урочистому відкритті восьмого почесного консульства України у Польщі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба українського посольства у Варшаві.

„У своєму виступі глава українського зовнішньополітичного відомства відзначив важливість згаданого заходу, який є наочним свідченням міцних взаємовідносин стратегічного партнерства двох країн, атмосфери взаєморозуміння на вищому політичному рівні, ефективного співробітництва у площині європейської інтеграції”, - відзначила прес-служба.

За її даними, К.ГРИЩЕНКО також наголосив, що діяльність новоствореного почесного консульства має слугувати розвитку українсько-польських відносин, ширшій інтеграції українського суспільства до спільного європейського простору.

Міністр закордонних справ України висловив переконання, що із започаткуванням діяльності зазначеної консульської установи, Куявсько-Поморське воєводство Польщі отримає додаткові засоби для налагодження предметної українсько-польської співпраці, у чому знаходитиме усебічну підтримку з боку Міністерства закордонних справ України.

За даними прес-служби, К.ГРИЩЕНКО в ході візиту також провів зустрічі з маршалком Куявсько-Поморського воєводства Пьотрем КАЛБЕЦКИМ, воєводою Евою МЕС, та президентом м.Бидгощ Рафалом БРУСКІ під час яких було обговорено актуальні питання міжрегіональної співпраці, зокрема, поглиблення інвестиційного співробітництва та ознайомлення з досвідом адміністративно-територіальної реформи в Польщі.

Почесним консулом України у Бидгощі працюватиме Збігнєв ВАРЧАК.

Представник прес-служби польського МЗС, яка раніше інформувала про плановану участь міністра Радослава СІКОРСЬКОГО у сьогоднішньому відкритті почесного консульства у Бидгощі, не змогла уточнити, чому міністр не зміг взяти участь у заході.

Довідка УНІАН. Місто Бидгощ, яке розташоване в центрально-північній частині Польщі, займає восьме місце у країні за кількістю населення: майже 360 тисяч осіб. У цьому місті народився та жив Р.СІКОРСЬКИЙ.

У Польщі діють 4 генеральних українських консульства (крім столиці, також у Кракові, Гданську та Люблін) та 7 почесних консульств (у Вроцлаві, Познані, Щечіні, Ряшеві, Зєлоній Гурі, Хелмі та Перемишлі).