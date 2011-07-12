Україна очікує нового імпульсу на переговорах з ЄС

Київ, 12 липня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО поінформував Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про суттєвий прогрес України в переговорах з Європейським Союзом.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Президента України за підсумками зустрічі В.ЯНУКОВИЧА та К.ГРИЩЕНКА, яка відбулася в Криму.

”Сьогодні в нас є серйозний поступ як у напрямку переговорів про зону вільної торгівлі з ЄС, так і в цілому по Угоді про асоціацію. Йдеться про цілу низку заходів, які мають у кінцевому рахунку надати нового імпульсу цим переговорам у другому півріччі поточного року”, – сказав К.ГРИЩЕНКО.

Міністр також доповів Президентові України про хід підготовки до п’ятого засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. ”Я доповів про стан підготовки до проведення цього заходу в нас в Україні”, – повідомив керівник МЗС.