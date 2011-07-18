Міністри ЄС пояснили Грищенку важливість толерантного ставлення до опозиції

Брюссель. 18 липня. УНІАН. Міністри закордонних справ низки країн - членів ЄС, які входять у неформальну Групу друзів України під час сьогоднішньої зустрічі в Брюсселі з українським колегою Костянтином ГРИЩЕНКОМ говорили про важливість толерантного ставлення влади до опозиції.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі після завершення зустрічі повідомив один з її учасників, міністр закордонних справ Словаччини Мікулаш ДЗУРІНДА.

«Ми маємо певний досвід цього у Словаччині, і я можу уявити, що це непросто: говорити разом правлячій коаліції і опозиції. Але для країни, для її сприйняття, цінності є важливими, і рівень розуміння або, я б навіть сказав, співіснування правлячої коаліції й опозиції є також показником цих цінностей», - сказав він.

За словами М.ДЗУРІНДИ, під час обговорення сторони також торкнулися питань економічного розвитку України й енергетичної безпеки, а також обговорили низку технічних питань зі співпраці в світлі підготовки до підписання угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі між ЄС і Україною.

«Усім відомо, що нинішня осінь і зима дуже важливі для відносин ЄС-Україна: угода про асоціацію, глибока і всестороння зона вільної торгівлі як його частина, є важливими для європейського майбутнього України, я б сказав, і для нашого співтовариства», - наголосив міністр.

Засідання Групи друзів України було організоване сьогодні в Брюсселі за ініціативою головуючої в ЄС Польщі і Литви.