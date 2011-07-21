ЄС оцінить ситуацію в Україні у серпні-вересні

Київ. 21 липня. УНІАН. Європейський Союз у серпні-вересні розгляне політичну ситуацію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні під час зустрічі народних депутатів України з фракції ”БЮТ-Батьківщина” Віктора ШВЕЦЯ та Олега БІЛОРУСА із послами країн-членів Євросоюзу.

«Вони (посли – УНІАН) заявляють про те, що договір про асоціацію (України з ЄС - УНІАН) є неможливими, якщо в Україні не виконуються європейські норми прав людини. Вести судовий процес проти колишнього прем’єр-міністра, видаливши її із зали суду і оголошуючи обвинувальний висновок до стільців, – це свавілля і за це доведеться відповідати», - сказав О.БІЛОРУС.

У свою чергу В.ШЕЦЬ наголосив, що посли європейських країн зазначили на зустрічі, що вони будуть наполягати на дотриманні в Україні демократичних процедур, підкресливши, що процес проти Ю.ТИМОШЕНКО та інших лідерів опозиції не повинен бути закритим і недоступним для української громадськості.

Також, за словами депутатів, посли під час зустрічі висловили думку, що подібний процес проти колишнього прем’єр-міністра повинен відбуватися не в одному з районних судів, а розслідуватися в парламенті.

«Один із послів запитав нас, чи хотіли б ми, звертаючись до урядів і глав держав Європейського Союзу, просити зупинити переговорний процес по політичній асоціації та зоні вільної торгівлі між Україною та ЄС. Ми відповіли категорично «ні», - наголосив О.БІЛОРУС.

Він зазначив, що переговори про асоціацію та політичні процеси в Україні повинні бути розділені.

За словами О.БІЛОРУСА, більшість послів заявили, що процес проти Ю.ТИМОШЕНКО є фарсом, і ЄС і надалі відслідковуватиме його.

При цьому представники ЄС наголосили, що це може негативно вплинути на переговори про асоціацію, сказали українські парламентарії.