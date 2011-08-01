Суд Польщі зняв обвинувачення з Ярузельского

Київ. 1 серпня, УНІАН. Польський суд сьогодні звільнив колишнього голову Державної ради Польщі, 88-річного генерала Войцеха ЯРУЗЕЛЬСЬКОГО від судових розглядів через виявлений у нього рак.

Як повідомляє Газета.Ru, представник прес-служби Варшавського обласного суду заявив, що В.ЯРУЗЕЛЬСЬКИЙ викреслений зі списку обвинувачених у двох справах: про введення військового стану у 1981 році, що дозволило уникнути введення радянських військ на територію країни, і про розстріл демонстрантів у грудні 1970 року, в результаті чого загинули близько 40 осіб. Тоді В.ЯРУЗЕЛЬСЬКИЙ обіймав посаду міністра оборони.

При цьому у прес-службі зазначили, що якщо стан здоров`я колишнього керівника країни покращиться, то справи проти нього будуть відновлені.

Видання нагадує, що у березні у В.ЯРУЗЕЛЬСЬКОГО виявили рак. Він пройшов курс хіміотерапії і лікарі заборонили йому брати участь у судових засіданнях.