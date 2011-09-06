У Києві відбудеться фестиваль ”Paris, як він є”

Київ. 6 вересня. УНІАН. 13 вересня – 10 жовтня у Києві вперше проходитиме культурологічний фестиваль «Paris як він є».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив виконавчий директор Французького інституту в Україні Франкі БЛАНДО.

Темами фестивалю «Paris як він є» стануть кіно, музика, фотографія, література, в його рамках відомі діячі та митці Франції розкриватимуть нові образи сучасної європейської столиці. Зокрема, на публіку чекають зустрічі із відомими паризькими кінознавцями, фотомайстром, музикантами, інтелектуалами, й, звісно, паризьким мистецтвом сьогодення.

За словами Ф.БЛАНДО, мета фестивалю – представити сучасний Париж ХХІ століття, по-новому подивитись на портрет саме мультикультурного міста, на Париж у динаміці.

Відкриття Фестивалю відбудеться 13 вересня о 19.30 у Маріїнському парку на літній естраді «Ракушка» разом із відкриттям циклу фільмів «Париж сьогодні»: «Ніжності на кухні» режисера Себастьяна ЛОДЕНБАХА та «2 дні в Парижі» режисера Жюлі ДЕЛЬПІ.

Також у «Ракушці» 14 вересня о 19.30 відбудеться концерт «French Kiss Tour» молодих відомих французьких співачок Полін КРОЗ, Полін ПАРІ та Елоді ФРЕЖЕ.

15 вересня о 20.00 цикл фільмів «Париж сьогодні» продовжать стрічки «Люксембурзькі вітрильники» (реж. Ніколя АНЖЕЛЬ) та «Зміна адреси» (реж. Емманюель МУРЕ); у той же час 16 вересня - «Андалузія» (реж. Ален ГОМІС) та «В неділю» (реж. Самір ГЕСМІ); 17 вересня - « До...але після» (реж. Тоні МАРШАЛЛ) та «Всі пісні тільки про кохання» (реж. Крістоф ОНОРЕ); 18 вересня - «Приватний урок» (реж. Рафаель ШЕВЕНМАН) та «Ухилення» (реж. Абделатіф КЕШИШ).

Завершить цикл 19 вересня 19.00 фільм «Танець та балет паризької опери» режисера Фредеріка ВАЙСМАНА у Будинку кіно (вул. Саксаганського, 6). Вхід на усі перегляди вільний.

Також в рамках фестивалю «Paris як він є» відбудуться зустрічі з програмним координатором Паризької Сінематеки (Forum des images) Жілем РУССО, з автором книги «Весь Париж», відомим журналістом Бертраном де СЕН-ВЕНСАНОМ, та протягом всього Фестивалю у виставковому залі «Хлібня» Національного заповідника «Софія Київська» триватиме виставка фотографій Жерара ЮФЕРАСА «Закоханий Париж».

Ф.БЛАНДО зазначив, що якщо Фестиваль матиме успіх у публіки, то він буде продовжений і у наступному році, адже міжнародна політика Паризької мерії є дуже активною, і вона тісно співпрацює з МЗС Франції.

Також на прес-конференції він повідомив, що діяльність Французького культурного центру зазнала деякого реформування, і що він змінює свою назву та графічне зображення. Відтепер нова назва організації - Французький інститут в Україні.

За словами Ф.БЛАНДО, це зроблено з метою оновлення іміджу закладу відповідно до реформи, що була прийнята Міністерством закордонних та Європейських справ Франції, яка безпосередньо відноситься до мережі французьких культурних закладів за кордоном. Згодом планується запуск нового сайту та інших комунікаційних елементів, спрямованих на якнайкраще інформування аудиторії Французького інституту.