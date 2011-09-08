Офіційний Мінськ запросили до участі в бізнес-форумі ”Східного партнерства”

Мінськ. 8 вересня. УНІАН. Головуюча в ЄС Польща запросила заступника міністра економіки Білорусі Антона КУДАСОВА на Перший бізнес-форум ”Східного партнерства”, який пройде 30 вересня у Сопоті паралельно з офіційним самітом.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила прес-служба Посольства Польщі в Білорусі.

”Польська сторона направила запрошення на даний захід представникам білоруських організацій, компаній різних секторів економіки, підприємцям і державній адміністрації, в т.ч. заступнику міністра економіки РБ А.КУДАСОВУ”, - зазначається у повідомленні польського посольства.

Організаторами форуму є МЗС Польщі, польська конфедерація приватних роботодавців Lewiatan і конфедерація європейського бізнесу BusinessEurope. Мета заходу — розробка і надання рекомендацій бізнес-співтовариства з питань напрямів розвитку ”Східного партнерства” у сфері економіки, а також активізація бізнес-співтовариства у країнах - учасницях партнерства, які виступають за економічну інтеграцію з Євросоюзом.

У бізнес-форумі візьмуть участь кілька сотень учасників з країн ”Східного партнерства” і Європейського Союзу: інвестори і підприємці, менеджери, представники організацій підприємців і роботодавців, представники урядів і Єврокомісії, а також експерти-економісти.

Взяти участь у форумі були запрошені міністри або заступники міністрів економіки Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України.

У панельній дискусії за підсумками форуму планується участь прем`єр-міністра Польщі Дональда ТУСКА, голови Ради Європи Хермана ван РОМПЕЯ, а також комісара ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефана ФЮЛЕ.

Крім того, планується участь голови Європейського парламенту Єжи БУЗЕКА і голови Європейської комісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ.

Як повідомляв УНІАН, програма ЄС «Східне партнерство» була заснована у травні 2009 року. Ця програма направлена на посилення відносин ЄС з східними країнами-сусідами. У «Східному партнерстві» беруть участь Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова і Україна.

Черговий саміт «Східного партнерства» відбудеться 29-30 вересня у Варшаві.