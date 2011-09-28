Українці Риму відсвяткували 20-ту річницю Незалежності України

Брюссель. 28 серпня. УНІАН. Українці Риму відсвяткували 20-ту річницю незалежності Україні в одному з найвідоміших театрів у центрі італійської столиі - “Teatro Eliseo”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Християнського товариства українців Італії, урочистості відбулися 25 вересня, а на урочисту академію та святковий концерт прийшли понад 400 українців, що проживають в Римі.

На святі були присутні представники українських дипломатичних установ в Італії та у Ватикані, духовенства УГКЦ, чисельні італійські гості.

Організатором дійства стало Християнське Товариство українців в Італії у співпраці з недільною школою “Свята Софія” та фольклорним театром “Берегиня”, за підтримки УГКЦ в Італії.

Розпочалося святкування переглядом документального фільму про історію становлення Української держави. Після чого, до присутніх звернувся з вітальним словом генеральний секретар Світового Конгресу Українців Стефан Романів з Австралії. Він, зокрема, закликав українців незалежно від їх місця проживання гуртуватися для розбудови українства та не сприймати жодних штучних поділів, котрі нав`язуються ззовні.

Протягом вечора виступали місцеві українські виконавці — оперні співаки Лідія Кузьменко, Володимир Крамар, 17-річна скрипалька з Болонії Настя Петрищак, а завершив вечір відомий український виконавець Тарас ЧУБАЙ.