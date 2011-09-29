МЗС Білорусі заявляє про політизацію ”Східного партнерства”

Мінськ. 29 вересня. УНІАН. Білорусь вважає, що надмірна політизація «Східного партнерства» і відхід від заявлених раніше принципів ставить під сумнів універсальність підходів даної програми

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це прес-секретар Міністерства закордонних справ Білорусі Андрій САВІНИХ заявив на брифінгу.

«Білорусь дуже позитивно і в конструктивному ключі сприймала ідею створення «Східного партнерства». Нам імпонували принципи, за якими планувалося створювати цю програму – принципи взаємної зацікавленості, конструктивного діалогу, рівноправного включення всіх учасників у формування програмної діяльності», - сказав А.САВІНИХ.

Він звернув увагу на те, що Білорусь дуже розраховувала на перспективи субрегіональної співпраці у сфері управління торговими потоками, кордонами, енергетичної взаємодії.

«Було внесено низку досить цікавих і конструктивних ініціатив, зокрема й з питань більш активної участі приватного сектора, а саме - створення бізнес-форуму для ділових кіл країн «Східного партнерства», - відзначив прес-секретар МЗС Білорусі.

Разом з тим, за його словами, надмірна політизація «Східного партнерства» і відхід від заявлених раніше принципів завдає шкоди цій ініціативі.

«Сьогодні ми бачимо, що відбувається політизація, відхід від заявлених раніше принципів, висуваються необгрунтовані вимоги і ставиться під сумнів універсальність реалізації цієї програми», - заявив А.САВІНИХ.

У МЗС Білорусі переконані, що ці тенденції завдають шкоди «Східному партнерству» як серйозній субрегіональній ініціативі.

«Але Білорусь сподівається і розраховує, що зацікавлені сторони зуміють знайти вихід із ситуації, що складається”, - наголосив А.САВІНИХ.

Довідка УНІАН. Білоруську делегацію на саміті «Східного партнерства» у Варшаві 29-30 вересня представляє Надзвичайний і Повноважний Посол Білорусі в Польщі Віктор ГАЙСЕНОК.

Раніше Білорусь заявляла про намір брати участь в саміті ”Східного партнерства”, якщо дії польської сторони не обмежуватимуть статус і формат участі В.ГАЙСЕНКА як голови делегації.

Також у МЗС Білорусі пояснили, що міністр закордонних справ Сергій МАРТИНОВ не зміг представляти країну на саміті «Східного партнерства», оскільки в даний час перебуває в Нью-Йорку і бере участь в загальнополітичній дискусії Генеральної Асамблеї ООН.

Ініціатором введення нової політики ЄС до держав - східних сусідів, яку назвали ”Східне партнерство”, в 2008 році виступила Польща.

Програма ЄС «Східне партнерство» була заснована в травні 2009 року. Вона спрямована на посилення відносин ЄС з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Грузією, Молдовою і Україною.

ЄС до 2014 року виділив 600 млн. євро на проекти в рамках «Східного партнерства».