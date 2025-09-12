Німеччина домагатиметься закриття Шенгену для росіян по всіх країнах ЄС

Видачу Німеччиною Шенгенських віз для російських туристів планують значно обмежити.

Уряд Німеччини має намір домогтися суворіших обмежень на видачу віз громадянам Росії для поїздок до країн Шенгенської зони з метою туризму або шопінгу, включивши його до наступного пакету санкцій. Про це повідомляє Bild.

Повідомляється, що німецький уряд підготував позиційний документ із вимогою до Єврокомісії повністю реалізувати рекомендації 2022 року, згідно з якими візи для туристичних поїздок росіян мають бути істотно скорочені.

Також видання наводить дані статистики, згідно з якими цього поки що не сталося. За даними Євросоюзу, 2024 року російським громадянам було видано приблизно 542 тисячі короткострокових віз для поїздок до країн ЄС та інших держав Шенгенської зони, включно зі Швейцарією. Це приблизно на 20% більше, ніж 2023 року, хоча й значно менше за показники 2019 року.

"Така динаміка викликає невдоволення в низці країн Східної Європи. Там наголошують, що в умовах триваючої війни в Україні неприпустимо, щоб заможні росіяни, пов'язані з режимом Володимира Путіна, відпочивали на курортах ЄС, доки на території України тривають бойові дії", - йдеться у статті.

Також, за даними dpa, уряд Німеччини наполягає на обговоренні єдиної лінії щодо візових обмежень із партнерами в Євросоюзі. Зокрема, наводяться дані про поїздки росіян до Південних країн ЄС.

Зокрема, італійські консульства в Росії видали понад 152 000 шенгенських віз у 2024 році, що приблизно на 12% більше, ніж у 2023 році. Французькі консульські працівники в Росії - 124 000 віз. Іспанські консульські працівники - близько 111 000 віз. Грецькі - майже 60 000 віз.

Призупинення видачі гуманітарних віз

Нагадаємо, що в Німеччині також скоротилася кількість дозволів на проживання в Німеччині, які видавалися опозиціонерам із РФ і Білорусі. Раніше вони могли скористатися так званою гуманітарною візою. Її видавали тим, кому загрожує переслідування влади в країні проживання. Потім програму видачі гуманітарних віз призупинили, а після перерви відновили, але в усіченому форматі.

