Російська ДРГ намагалася вивісити прапор РФ як "піар-акцію", вле українські захисники знищили групу.

Батальйон "Шквал" 425-го окремого штурмового полку "Скеля" провів успішну наступальну операцію на адмінкордоні Дніпропетровської та Донецької областей. Відео операції опублікувала пресслужба 425-го полку.

У результаті село Філія було звільнено від російських окупантів і там знову майорить український прапор.

Варто зазначити, що основні бої точилися в зелених насадженнях. При цьому російська ДРГ намагалася вивісити прапор РФ як "піар-акцію", вле українські захисники знищили групу.

Один український військовий був поранений внаслідок атаки дронів, але під час повернення із завдання штурмовики ліквідували ще одного окупанта.

За повідомленнями Генштабу, за минулу добу відбулося 168 боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 14 боєзіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного, Кутьківки. На Куп’янському напрямку противник здійснив сім атак на позиції наших військ. Бої точилися у районі Голубівки та в напрямку Піщаного, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів штурмували позиції українських захисників у районі Колодязів та у напрямку населених пунктів Шандриголове, Ставки.

На Сіверському напрямку українські воїни за вчора відбили 16 з 18 спроб наступу на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка. На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок. Генштаб додав:

На Торецькому напрямку окупанти вчора 12 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Щербинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове та у напрямку Плещіївки, Степанівки, Полтавки. Сили оборони стримали натиск противника та відбили 11 штурмових дій.

На Покровському напрямку ворог здійснив 37 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігалась у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Маяк, Затишок, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в бік населених пунктів Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія.

На Новопавлівському напрямку росіяни 10 разів намагалися прорватися поблизу населених пунктів Вороне, Маліївка, Тернове, Новомиколаївка, Ольгівське та в напрямку Філії, Іванівки. На Оріхівському напрямку загарбницькі війська двічі атакували в бік Малої Токмачки та Новоданилівки.

Раніше аналітики Deep State повідомляли, що росіяни через газову трубу зайшли у Куп'янськ, збудувавши цілу логістичну артерію. Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії.

