Каллас зазначила, що спершу Росія вимагає те, що їй ніколи не належало, а потім переходить до погроз.

Навіть обговорення можливих територіальних поступок з боку України означають потрапити в російську пастку. Таку думку висловила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Так вона відреагувала на останні опитування серед жителів Німеччини, які показали, що більшість виступає за територіальні поступки з боку України заради миру. Каллас підкреслила, що це класична російська тактика ведення переговорів.

За словами верховної представниці ЄС, спершу Росія вимагає те, що їй ніколи не належало, а потім переходить до погроз. Вона заявила, що саме це підштовхує Захід до обговорень можливих поступок.

"Зрештою, росіяни отримують більше, ніж вони коли-небудь насмілювалися мріяти. Ця дискусія про можливі територіальні поступки є пасткою, і ми не повинні в неї потрапити. Росіяни хочуть, щоб ми обговорювали, від чого Україна має відмовитися заради миру, водночас повністю ігноруючи той факт, що сам Кремль досі не пішов на жодні поступки", - сказала Каллас.

Вона додала, що тепер російський диктатор Володимир Путін намагається просувати ідею, що компромісом є те, що він залишить собі тільки ті території України, які він уже окупував.

"Це не зовсім компроміс, якщо до цього висувалися абсолютно обурливі вимоги. Тому я ще раз кажу: "Ми не повинні потрапити в пастку Путіна". Наша мета має полягати в тому, щоб ця війна не була вигідною для Путіна. Винагородою за агресію буде більше війни, а не менше", - зазначила Каллас.

Зеленський висловився про обговорення "територіального питання" з Росією

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нашій країні необхідні реальні переговори, які могли б розпочатися там, де проходить лінія фронту на поточний момент. Він наголосив, що "територіальне питання" має величезне значення, тож його мають обговорювати тільки лідери України і РФ, можливо, під час тристоронньої зустрічі за участю США.

Зеленський зазначив, що з боку РФ відсутні будь-які сигнали про те, що така зустріч взагалі може відбутися.

Вас також можуть зацікавити новини: