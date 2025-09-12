Гринкевич наполіг, що вважає операцію успішною.

Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич відреагував на критику щодо застосування систем вартістю мільйони доларів проти дешевих російських безпілотників під час атаки на Польщу. Про це пише "Радіо свобода".

Він наполіг, що вважає операцію успішною.

"Залучення додаткових ресурсів для розв’язання цієї проблеми допоможе її вирішити. Ось чому ми розпочинаємо цю операцію "Східна варта". Зусилля спрямовані на те, щоб ми отримали дешевшу зброю, яку ми можемо використовувати для самозахисту. Коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає альянс, я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян", - сказав Гринкевич.

Відео дня

За його словами, "Східна варта" буде гнучкою, забезпечуючи ще більш цілеспрямоване стримування та оборону саме тоді і там, де це необхідно.

"Вона включатиме додаткові розширені можливості й інтегруватиме повітряну та наземну оборону. І це збільшить обмін інформацією між країнами. Найголовніше: це ще більше зміцнить наші позиції щодо захисту альянсу", - пояснив Гринкевич.

На запитання про перспективу об’єднання зусиль з Україною і можливість знищення загроз у її повітряному просторі, він відповів, що "Східна варта" зосереджена на захисті території альянсу".

Ініціатива "Східна варта" - деталі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що операцію розпочинають з метою посилення оборони східного флангу Європи й ці міри є відповіддю НАТО на вторгнення російських безпілотників в повітряний простір Польщі.

За його словами, операція розпочнеться найближчими днями й буде залучено низку ресурсів від союзників, включаючи Данію, Францію, Велику Британію, Німеччину та інших країн.

Вас також можуть зацікавити новини: