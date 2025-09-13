Трамп і Путін можуть знову зустрітися в жовтні, - ЗМІ

У жовтні лідери США, Росії та Китаю можуть опинитися за одним столом на саміті АСЕАН у Малайзії.

Президент США Дональд Трамп може провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у жовтні під час свого візиту до Малайзії, пише New Straits Times.

Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив, що Трамп, Путін, а також прем’єр-міністр Китаю Лі Цян візьмуть участь у 47-му саміті АСЕАН, який пройде цього року в Куала-Лумпурі.

"Нам пощастило. Попри тарифне питання, президент США Дональд Трамп подзвонив і повідомив мені, що наступного місяця відвідає Малайзію, щоб збігтися із зустріччю в АСЕАН. Прем'єр Лі Цян також буде присутній", — сказав Анвар.

Під час візиту до Пекіна Анвар зустрівся з Путіним, який "серйозно розглядає можливість приїзду до Малайзії".

Саміт АСЕАН

Щорічний саміт АСЕАН збирає лідерів 10 держав Південно-Східної Азії та їхніх партнерів для обговорення безпеки, економіки, торгівлі та глобальних викликів. Участь у ньому провідних світових лідерів традиційно посилює міжнародний вплив форуму.

Зустріч Путіна і Трампа на Алясці

У серпні 2025 року Дональд Трамп і Володимир Путін провели переговори на Алясці, що стало їхньою першою особистою зустріччю після повернення Трампа до Білого дому. Переговори проходили за зачиненими дверима й викликали різку реакцію серед союзників США, зокрема в Європі та Україні.

Офіційні заяви сторін були стриманими: Трамп говорив про "можливість діалогу", тоді як Кремль назвав зустріч "конструктивною". Водночас експерти відзначали, що конкретних рішень чи проривів досягнуто не було.

