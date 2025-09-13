Росіяни з часом почали використовувати все більш складніші антени.

Протягом цього року російські ракети "Кинджал" почали рідше влучати по цілях через те, що українські засоби радіо-електронної боротьби (РЕБ) почали демонструвати кращу ефективність проти цієї ракети. Про це розповіло джерело у Генеральному штабі "Суспільному".

"Чим швидше рухається ракета, тим важче їй визначити свої координати ракети, і, відповідно, тим більш вона вразлива до впливу засобів радіоперешкод", - пояснив співрозмовник виданню.

За його словами, завдяки цій особливості та збільшенню засобів РЕБ українські військові змогли збільшити ефективність впливу на ракету.

Він стверджує, що Росія втратила щонайменше 1,5 млрд доларів на боротьбі проти РЕБ і змушена на своїх засобах застосовувати дороговартісні антени CRPA. Такі модулі росіяни ставлять у КАБах та "Шахедах". При цьому така антена коштує 10-17 тисяч доларів. Співрозмовник додав:

"Ворог за цей час запустив близько 8 000 КАБів і вже близько 40 000 "Шахедів" - це протиповітряні засоби. Всі вони мають ці CRPA-антени, і вони коштують від 10 000 до 17 000 доларів. Складаючи це, виходить що ворог витратив 1.5 мільярда доларів на боротьбу з РЕБ".

Він зазначив, що росіяни з часом почали використовувати все більш складніші антени: спочатку вони встановлювали чотирьохелементні приймачі, а далі збільшили до 8-ми- та 16-тиелементних антен.

Російські ракетні атаки

Військовий експерт Павло Нарожний. Росія модифікує свої балістичні ракети, вони стають більш маневрені, і їх важче збивати. За його словами, для нас найскладнішими з точки зору збиття є балістичні ракети, зокрема надзвукові "Кинджали", які на максимальній точці своєї траєкторії мають високу швидкість

