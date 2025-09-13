Тепер Росія покладається на свою та білоруську електроніку.

Україна все частіше знаходить російську та білоруську електроніку в уламках ракет, які випускає по ній Росія. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає Reuters.

Такі слова свідчать про те, що РФ все частіше замінює контрабандні західні компоненти, на які вона раніше покладалася під час війни в Україні.

Зокрема Україна почала частіше виявляти російські та білоруські друковані плати та комп'ютерні чіпи в ракетах "Іскандер", які постійно використовує РФ з моменту повномасштабного вторгнення.

"У ракеті "Іскандер" 2025 року, порівняно з "Іскандером" 2022 року, менше європейських і американських (компонентів), а більше російських і білоруських", - зауважив Власюк.

Посадовець наголосив, що чіпи мають нижчу якість, ніж західні, але це не впливає на характеристики ракет.

"Вони мають можливість виробляти чіпи низької якості - поки що. Згодом вони стануть кращими", - попередив Власюк.

У Reuters додали, що Захід намагається перекрити доступ РФ до сучасних іноземних компонентів та мікросхем, що використовуються в озброєнні, яке Росія застосовує по Україні.

"Київ часто виявляв західну електроніку в російських ракетах і тиснув на виробників, щоб вони посилили контроль за своїм експортом", - нагадали у публікації.

Раніше глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що країни блоку продовжили санкції проти Москви. За її словами, Євросоюз вже майже завершив роботу над 19-м пакетом обмежень стосовно країни-агресора.

"Ми продовжимо перекривати путінській війні доступ до грошей", - запевнила Каллас.

Вона додала, що у новому пакеті санкцій були розглянуті "додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери і банки".

Водночас американський сенатор Ліндсі Грем після атаки РФ на Польщу заявив, що Конгрес США готовий підтримати жорсткіші санкції проти Росії. Він наголосив, що президент США Дональд Трамп має рацію, коли закликає країни Європи запровадити мита проти Китаю та Індії, "які купують дешеву російську нафту, доходи від якої живлять військову машину Путіна".

"До Європи: сподіваюся, ви розумієте, що республіканці та демократи в Конгресі працюють разом із президентом Трампом над новими ідеями, такими як мита, щоб покласти край цій війні. Також сподіваюся, що ви стежите за цим", - зауважив Грем.

