Трамп летить у Британію: королівська сім’я готує грандіозний прийом

Британська монархія готує урочистий прийом Трампа, демонструючи свій дипломатичний вплив на світових лідерів.

Президент США Дональд Трамп збирається з візитом у Лондон. Британська королівська родина готується зустріти його з максимальною демонстрацією дипломатичного впливу. Візит стане прикладом використання монархією "м’якої сили" для зміцнення міжнародних зв’язків, повідомляє Reuters.

Історик Ентоні Селдон наголосив на унікальності британської монархії у спілкуванні з лідерами:

"Чи є у світі інший лідер, який має такий самий вплив на Дональда Трампа, як британський монарх?"

Прем’єр-міністр Кір Стармер залучив королівську сім’ю для посилення контактів із Вашингтоном, зокрема у питаннях війни в Україні та торгових тарифів. Сам Трамп після отримання листа від короля Чарльза з пропозицією державного візиту заявив: "Хіба це не чудово? Він прекрасна людина, чудова людина".

Відео дня

У програмі візиту передбачені парад карет, державний банкет, проліт військової авіації та святковий салют. Трампа та його дружину Меланію зустрінуть принц Вільям і герцогиня Кейт.

За словами скарбника короля Джеймса Чалмерса, "м’яку силу важко виміряти, але її цінність визнають усередині країни та за кордоном". А Селдон додав, що цей візит стане нагодою для британської монархії ще раз показати світові свою значущість у міжнародній дипломатії.

Інші візити Трампа

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп може провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у жовтні під час свого візиту до Малайзії.

Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім заявив, що Трамп, Путін, а також прем’єр-міністр Китаю Лі Цян візьмуть участь у 47-му саміті АСЕАН, який пройде цього року в Куала-Лумпурі.

