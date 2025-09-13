Уряд США вважає, що компанії діють всупереч американським інтересам.

Міністерство торгівлі США оприлюднило перелік компаній, стосовно яких буде з 16 вересня запроваджено практично повну заборону на експорт товарів до Штатів, повідомляє офіційний сайт інституції.

Зазначається, що під нові обмеження потрапили, зокрема 23 компанії з Китаю три турецькі, дві - з ОАЕ, по одній - з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню.

Як пояснили у торгівельному відомстві, зазначені компанії здійснювали постачання для потреб військово-промислового комплексу РФ, а також постачали американську продукцію без необхідних дозвільних документів.

"Уряд США визнав ці організації такими, що діють всупереч національній безпеці або зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів", - зазначається у повідомленні американського міністерства торгівлі.

Санкційні погрози Трампа Росії

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня президент США Дональд Трамп вчергове заговорив про можливі нові санкції Штатів проти РФ, зазначивши, що його терпіння стосовно Володимира Путіна "швидко вичерпується".

"Це дуже сильно вдарить по банках, а також буде пов'язано з нафтою та тарифами", - відповів Трамп на запитання про те, які санкції він може запровадити проти Росії.

Попри неодноразові погрози новими обмеженнями РФ, Трамп жодних санкцій не запровадив, а фраза про те, що він за два тижні ухвалить важливе рішення стала мемом.

Хоча у серпні американський президент запровадив нові мита проти Індії, назвавши це покаранням за закупівлю російської нафти.

Однак згодом з’ясувалося, що Трамп особисто образився на Індію і карає її тарифами, лише прикриваючись нафтою РФ. До того ж торгівельні переговори між США та Індією не завершилися підписанням угоди.

