Магнітуда землетрусу за різними даними була від 7,1 до 7,4.

Землетрус стався біля берегів Камчатки. За даними Головного центру спеціального контролю, його магнітуда становила 7,1, а епіцентр залягав на глибині 52 кілометрів. За Класифікацією цей землетрус належить до дуже сильних.

Водночас Національна метеорологічна служба США на Гаваях повідомляє про магнітуду 7,4, пише Reuters.

За даними агентства, наразі загрози цунамі немає, хоч раніше фахівці і заявляли про загрозу можливого цунамі внаслідок землетрусу.

Нагадаємо, це вже другий потужний землетрус на Камчатці за останні місяці. До цього потужний землетрус магнітудою 8,8 стався наприкінці липня. Тоді підземні поштовхи спричинили цунамі, а Японія і Гаваї оголосили евакуацію.

Хвилі цунамі заввишки 3-4 метри обрушилися і на деякі райони самої Камчатки. Частково були затоплені порт і рибопереробний завод у місті Північно-Курильськ. Також вода змела судна з причалів.

Землетрус у липні став найсильнішим у регіоні за десятиліття. Зазначимо, що землетруси на Камчатці відбуваються регулярно, оскільки півострів розташований у зоні взаємодії двох літосферних плит.

