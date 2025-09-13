Винятки робитимуть, зокрема, для людей з інвалідністю.

Тепер отримання виплат за програмою "800+" у Польщі залежатиме від працевлаштування біженців (зокрема й українських) і навчання їхніх дітей у польських школах. Винятки робитимуть, зокрема, для людей з інвалідністю.

Як повідомляє Польська агенція друку, тепер соціальна підтримка "800+" для іноземців безпосередньо пов'язана з трудовою зайнятістю та навчанням дітей у польських школах. Якщо людина не працювала в конкретному місяці, виплата автоматично припиняється.

Закон також вимагає, щоб іноземці заробляли щонайменше 50% від мінімальної зарплати (у 2025 році - 2333 злотих), а Управління соціального страхування щомісяця перевіряло їхню зайнятість і перебування в країні. Для отримання виплат тепер обов'язково мати PESEL (польський аналог ідентифікаційного коду).

Крім того, вводяться обмеження на доступ до частини медпослуг для дорослих громадян України, а термін їхнього легального перебування в Польщі продовжено до 4 березня 2026 року.

Варто зазначити, що програма "800+" - це польська щомісячна допомога на дитину в розмірі 800 злотих, яку отримують сім'ї з дітьми до 18 років. У серпні президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на попередню редакцію закону про допомогу українцям. Він заявив, що виплати мають отримувати тільки ті, хто реально працюють у Польщі.

Українські біженці в Європі

Чеський політик, лідер опозиційного руху "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура заявив, що він вимагатиме перегляду дозволів на перебування українських біженців у Чехії, якщо його політична сила увійде до коаліції після парламентських виборів у жовтні 2025 року.

