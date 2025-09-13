У США нагадали, що після зустрічі Путіна з Трампом на Алясці Росія активізувала свої удари по Україні.

Сполучені Штати Америки готові обороняти території НАТО після збиття російських безпілотників у Польщі, які порушили повітряний простір країни. Про це заявила виконувачка обов’язків постійного представника США при ООН Дороті Ші, передає пресслужба Державного департаменту країни.

"Сполучені Штати підтримують наших союзників по НАТО перед обличчям цих тривожних порушень повітряного простору. Сполучені Штати проводять консультації з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору, і будьте впевнені, ми будемо захищати кожен дюйм території НАТО", - наголосила вона.

За словами Ші, такий випадок не сприяє "надзвичайним зусиллям", які США докладають останніми тижнями для припинення війни в Україні.

"Після зустрічі на вищому рівні між президентом Трампом і президентом Путіним на Алясці 15 серпня Росія активізувала свою кампанію бомбардувань України, що призвело до людських жертв і пошкодження цивільної інфраструктури", - нагадала посадовець.

Ші додала, що ці дії, а також порушення повітряного простору союзника США свідчать про величезну неповагу до " сумлінних зусиль США щодо припинення цього конфлікту".

"Ми закликаємо Росію підтвердити - і виконати - свою прихильність до дипломатії та докласти зусиль для негайного припинення військових дій шляхом прямих переговорів з Україною", - зауважила вона.

Атака дронів на Польщу - що відомо

Нагадаємо, 10 вересня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що до його країни залетіло 19 російських дронів, збили лише 4 з них. За його словами, порушення повітряного простору не були випадковими або пов’язаними з навігаційними збоями - цього разу безпілотники навмисно летіли з території Білорусі.

Також стало відомо, що під час російської атаки у Польщі дрон впав на житловий будинок. Уламки дрона пошкодили дах будівлі та автомобіль, припаркований поруч. За інформацією місцевої влади, загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Вже 12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що Альянс запускає операцію "Східний вартовий" через дронову атаку РФ на Польщу. Він зазначив, що НАТО не може допустити, аби російські безпілотники входили в повітряний простір союзників.

""Східний вартовий" буде зосереджений насамперед на захисті території Альянсу. І наразі я не бачу конфлікту між підтримкою, яку окремі країни надають Україні, і тим, що вони пропонують зробити для цих зусиль", - сказав Рютте.

