Хлопець вирішив, що просто так його проігнорувати не могли, тож варіант лише один: красуню викрали.

У Львові юнак звернувся до поліції через те, що дівчина не прийшла на побачення. Про цей дивний інцидент повідомляє Lviv.Media.

Так, у четвер, 11 вересня, у Львові поліція розпочала розшук 16-річної мешканки Житомира, яка востаннє виходила на звʼязок 9 вересня, після чого зникла. Як згодом журналістам розповіли джерела в поліції, дівчину благополучно знайшли: вона перебувала у себе вдома у Житомирі.

З’ясувалося, що із заявою про зникнення дівчини до поліції звернувся хлопець зі Львова. Підлітки познайомилися у соцмережах і домовилися, що житомирянка приїде до кавалера в гості у Львів. Однак, коли у призначений час дівчина так і не з’явилася, той повідомив поліцейським про її зникнення.

Відео дня

Тоді вже дівчина зв’язалася з правоохоронцями і запевнила їх, що вона нікуди не зникала, перебуває у себе вдома у Житомирі і з нею все гаразд.

Інші новини про незвичайні виклики поліції

Як писав УНІАН, торік у Києві трапився випадок, коли чоловік викликав поліцію через те, що йому наснився страшний сон. Як з’ясувалося, уві сні бандити вбили друга цього чоловіка. Тож прокинувшись, він з переляку і зателефонував до поліції.

Також ми розповідали про кумедний випадок із іншим мешканцем столиці. Чоловік поскаржився, що невідомі викрали його машину. Коли прибулі на виклик поліцейські почали стандартне обстеження прилеглої території, то швидко виявили припарковану автівку заявника. Виявилося, що він просто припаркував її у незвичному для себе місці і забув про це.

Вас також можуть зацікавити новини: