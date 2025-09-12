Дівчата підписали контракт '18-24': ким вони будуть у війську

Дівчата підписали контракт "18-24", вони йдуть на посади операторів безпілотників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, опублікувавши фото комунікаційного підрозділу 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка.
"Вперше контракт "18-24" з 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка підписали дівчата - вони йдуть на посади операторів БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Зауважується, що вже сьомий набір контрактників за програмою "18-24" склав присягу на вірність українському народові у цій частині.
У дописі також зазначається, що у липні програму "Контракт 18-24" розширили, тож тепер за ним можуть служити також і оператори дронів. Умови контракту лишилися такими самими, але термін служби для пілотів - два роки, а не один. На цій посаді дозволено служити дівчатам.
Контракт "18-24" - останні новини
Як повідомлялося, раніше заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса зазначив, що ближчим часом на базі контракту "18-24" буде запропоновано контракт для інших вікових категорій.
Він зауважив, що заохочувальна програма задумувалася для всіх, адже правильно давати право вибору, водночас дуже важливо відпрацювати сам механізм виплат, підготовки та забезпечення.