У Римі жінці заборонили годувати голубів, адже сусіди скаржилися на 'голубине пекло'

Жінка роками годувала птахів на підвіконні, і до неї зліталися голуби з усього кварталу.

Влада Риму заборонила місцевій мешканці годувати голубів через скаргу сусідів на бруд. Про це пише The Guardian.

Мерія італійської столиці заборонила одній з мешканок годувати голубів біля свого будинку. Перед тим на неї писали численні скарги сусідів. Вони скаржилися, що їх життя нагадує фільм жахів Альфреда Гічкока та "голубине пекло". Адже їх сусідка про триповерховому будинку на протязі кількох років годувала зграю голубів. До неї вони зліталися з усього кварталу. Природньо, від такої кількості голубів будинок та припарковані машини вкривалися шаром бруду та пір’я.

У свій захист жінка говорила журналістам, що таким чином захищає голубів і займається збереженням природи.

Сусіди ж казали, що вона викладає на підвіконня їжу, і не тільки насіння, а навіть шматки шинки та курки. При цьому вона не зважала на муніципальну заборону, яка забороняє систематися підгодовувати голубів на території Риму. Тому їй видали персональну заборону годувати птахів, а також наказали самостійно прибрати бруд навколо будинку. Якщо ж сусіди помітять, що вона знову почала годувати птахів, то у справу втрутиться поліція.

Агресивні чайки у Англії нападали на листонош

Нагадаємо, що у англійському графстві Корнуолл у місцевих мешканців виникли інціденти з птахами – агресивні чайки почали нападати на листонош. Через це пошта повідомила про затримку листів та відправлень, допоки чайки не стануть більш спокійними. Орнітологи повідомили, що сплески агресивної поведінки пов’язані з періодом гніздування.

