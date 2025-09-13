Автор стверджує, що атака дронів мала на меті змусити НАТО перекидати ППО з України до Європи.

Після нічного вторгнення російських безпілотників до польського повітряного простору з’явилися різні інтерпретації — від "перевірки реакції НАТО" до цілеспрямованої інформаційно-військової операції, спрямованої послабити підтримку України. Колишній офіцер британської армії, полковник Річард Кемп у колонці для The Telegraph розкрив справжній план вторгнення дронів Росії в Польщу.

Після вторгнення російських безпілотників до Польщі у вівторок увечері, міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що "він доручив збройним силам надати варіанти посилення протиповітряної оборони НАТО в цій країні". Подібні заклики лунали також "від інших країн НАТО, включаючи Францію, Німеччину та Нідерланди, які заявили, що розгорнуть додаткові оборонні засоби".

"Це абсолютно неправильна реакція, яка грає прямо на руку Росії", — каже Кемп.

Відео дня

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав інцидент "масштабною провокацією" і заявив, що це "набризило Польщу до військового конфлікту "більше, ніж будь-коли з часів Другої світової війни". Водночас, зауважує автор, твердження, що "Росія перевіряє реакцію НАТО", не відповідає дійсності. Кемп пише:

"Путіну не потрібно перевіряти нашу реакцію на дрони, що входять у повітряний простір НАТО, бо він уже точно знає, якою вона буде: ніякою".

За оцінкою автора, "максимум 19 безпілотників увійшли до польського повітряного простору, чого недостатньо, щоб спровокувати значну реакцію".

"НАТО саме довело це, заявивши, що не вважає інцидент підставою для застосування статті 5: напад на одного – це напад на всіх. Майте на увазі, що тієї ж ночі по українських містах було запущено 415 безпілотників та 43 ракети. Ось як виглядає масштабна провокація, пане Туск", - заявив Кемп.

Автор визнає, що це було найзначніше повітряне вторгнення на територію НАТО в його історії. Це був перший випадок, коли бойові літаки НАТО збили російські безпілотники. Автор пояснює можливу мету операції РФ:

"Це було частиною тієї ж схеми дій, якої Росія дотримується з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році".

За його словами, Москва проводить "дуже ефективну пропагандистську кампанію, що включає саботаж, підпали, кібератак, спроби вбивства та залякування всередині західних країн, з метою переконати їх скоротити або повністю припинити потік озброєнь".

Справжньою метою вторгнення безпілотників було "посіяти страх серед країн НАТО до такої міри, що вони прагнутимуть зосередити посилену протиповітряну оборону для захисту Польщі та, як наслідок, позбавити Україну ресурсів, яких вона так конче потребує".

"Це не означає, що країни НАТО не повинні нарощувати власну протиповітряну оборону. Вони повинні... Але враховуючи, що засобів протиповітряної оборони вкрай недостатньо, переважним пріоритетом країн НАТО зараз має бути введення якомога більшої кількості доступних систем в Україну, а не зберігання їх у резерві на випадок війни, яка наразі не передбачається", - пише Кемп.

Офіцер додав, що найкращий спосіб стримати будь-що подібне — це "позбавити Путіна перемоги, яка йому так конче потрібна зараз в Україні".

Наліт дронів на Польщу

На початку вересня 2025 року Польща зазнала масованої атаки дронів, запущених з території Росії та Білорусі. Частина безпілотників була збита силами протиповітряної оборони, проте деякі впали поблизу населених пунктів, викликавши занепокоєння серед місцевого населення.

Також стало відомо, що під час російської атаки у Польщі дрон впав на житловий будинок. Уламки дрона пошкодили дах будівлі та автомобіль, припаркований поруч. За інформацією місцевої влади, загиблих та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Варшава звинуватила Москву у спробі випробувати реакцію НАТО та перевірити ефективність західних систем ППО. Подія посилила дискусії в Європі щодо розміщення додаткових засобів протиповітряного захисту та координації союзників у протидії повітряним загрозам.

Вас також можуть зацікавити новини: