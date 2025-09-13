Зазначається, що контроль над таким гнучким тілом цікавий не лише біологам.

Американські вчені під час дослідження виявили, що восьминоги мають улюблені щупальця, які використовують для певних завдань частіше, ніж інші. Про це пише tagesschau, посилаючись на відповідне дослідження.

Зокрема професор зоології Неапольського університету Міхаель Куба досліджує цих тварин впродовж багатьох років та був одним з експертів, які брали участь у відкритті.

"Найважливіше в здібностях восьминога - це те, що він повинен і може контролювати тіло, яке для нас просто майже незрозуміле", - наголосив він.

За його словами, для цього восьминогу потрібна величезна потужність мозку.

Для того, аби визначити, що восьминіг має улюблені щупальця для певних завдань, американські вчені проаналізували відеозаписи тварин в Атлантичному океані та Карибському морі.

"До цього часу це доводилося робити в акваріумах, де поведінка тварин може сильно відрізнятися від природної. Новий результат: у дикій природі восьминоги вибирають свої щупальця спеціально для різних завдань. Хоча кожне щупальце здатне виконувати будь-яке завдання, вони, здається, воліють використовувати свої передні "руки" для пошуку їжі, а задні - для пересування. Однак серед восьминогів немає правш і лівш. Вони використовують обидві сторони приблизно однаково часто", - пояснюють у матеріалі.

Водночас контроль над таким гнучким тілом цікавий не лише біологам. Зокрема у галузі м'якої робототехніки дослідники хочуть використовувати ці знання для розробки нових роботів.

"Восьминіг для нас є справді головним джерелом натхнення", - наголосила інженер-робототехнік з Університету Сінгапуру Сесілія Ласкі.

Завдання, які до цього могли виконувати лише роботи з жорстким каркасом, восьминіг може виконувати без кісток. Тому інженери хочуть використати це в декількох сферах, до яких належать виробництво продуктів, автоматизоване виробництво та медицина.

"Коли ви працюєте навколо пацієнта або всередині нього, як під час ендоскопії, дуже цікаво використовувати технології м'якої робототехніки для створення м'яких ендоскопів, які можуть безпечно рухатися навколо органів, але також краще пристосовуються до невеликих просторів і потім, як восьминіг, виконують певні завдання", - зауважила Ласкі.

Лікарськими завданнями можуть бути взяття зразків тканин, зупинка кровотечі або видалення сторонніх предметів. Таким чином це мінімізує ризик пошкодження тіла та життєво важливих органів під час операцій.

"Однак технологія ще перебуває на початковій стадії, багато роботів зараз проходять клінічні випробування. Вони ще не використовуються серійно на операційних столах. Завдяки знанням дослідників з Флориди та Массачусетсу тепер відомо, як саме руки повинні рухатися разом, щоб виконувати певні завдання, і як найкраще розподілити функції між руками. Таким чином, мрія про робота-восьминога в операційній може одного дня стати реальністю", - запевнили у tagesschau.

