До Польщі вже прибув французький транспортний літак A400.

Генеральний штаб Збройних сил Польщі повідомив про початок операції НАТО "Східний страж", покликаної посилити оборону східного флангу Альянсу. Про це пише RMF FM.

Генеральний штаб Збройних сил Польщі опублікував кадри посадки французького транспортного літака A400 на аеродромі в місті Міньск-Мазовецькі. Він доставив озброєння для винищувачів Rafale, які вже перебувають у Польщі.

"Ми знаємо, що героїчна оборона України пов'язана з майбутнім Європи. Тому ми збільшуємо наші оборонні можливості. У єдності сила, а в готовності - перемога", - сказав міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

Раніше про запуск операції "Східний страж" заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він підкреслив, що ці заходи є відповіддю Альянсу на вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня.

У виданні зазначили, що інші країни-члени НАТО вже почали оголошувати про розміщення сил і засобів у рамках "Східного вартового". Зокрема, Данія надасть два винищувачі F-16 і засоби ППО, а Франція - три винищувачі Rafale. Німеччина пообіцяла передати чотири винищувачі Eurofighter Typhoon, а Велика Британія також висловила готовність надати підтримку в зміцненні східного флангу НАТО.

У США пообіцяли захищати кожен дюйм території НАТО

Раніше виконувачка обов'язків постійного представника США при ООН Дороті Ши заявила, що Вашингтон готовий обороняти території НАТО. Її слова стали відповіддю на вторгнення російських безпілотників у Польщу.

"США проводять консультації з Польщею та іншими нашими союзниками по НАТО у відповідності зі статтею 4 Північноатлантичного договору, і будьте впевнені, ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО", - підкреслила Ши.

