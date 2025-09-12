По дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії.

Російські окупанти через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ. Про це повідомляє моніторинговий проєкт Deep State.

"На жаль, ворог втретє використав труби для просочування груп. Вперше це було в Авдіївці, вдруге біля Суджі . В мережі, навіть, з'явився вкид буцімто такі ж труби використовуються для проходу в Покровськ, але насправді відео зняте біля Куп'янська", - сказано у повідомленні.

За їхніми словами, росіяни збудували цілу логістичну артерію.

Відео дня

"Входи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зроблені спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії", - повідомили аналітики.

Стверджується, що таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки, а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього роззосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці. Там додали:

"Завтра якийсь речник спробує це спростувати, назвавши групи неорганізованими та нечисленними, але в самому Куп'янську вже є позиції для зльоту кацапських пілотів".

За їх словами, проблеми створює і відсутність примусової евакуації місцевих жителів, які зараз перебувають в одних будинках з противником, через що багато куди не можна здійснювати ураження.

Війна в Україні - ситуація на фронті

30 серпня Збройні сили України розгромили командний пункт армії окупантів у населеному пункті Воскрєсєнка Запорізької області. Підтверджено перші "жирні" втрати загарбників. Внаслідок удару по командному пункті загинуло щонайменше два підполковники армії РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: