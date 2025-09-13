Зміни торкнулися технічної частини та балансу ігор.

GSC Game World випустила патч 1.3 для S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy - Enhanced Edition, який технічно все підтягнув три частини серії.

Розробники окремо подякували гравцям за допомогу в роботі над оновленням, усі, хто брав участь, тепер згадані в нових титрах.

У "Тіні Чорнобиля" і "Чистому небі" додали швидкі слоти, що працюють за тим самим принципом, що й у "Зові Прип'яті". На Steam Deck виправили роботу гіроскопа, який використовується для емуляції миші, завдяки чому керування стало комфортнішим.

Відео дня

На консолях з'явилося автоматичне перемикання між клавіатурою і геймпадом. Також перероблені шрифти - вони стали ближчими до звичних класичних і більшими, що особливо помітно на Steam Deck. Крім того, підправили баланс випадання артефактів і усунули баги з анімаціями болтів і ножа. Повний список змін GSC опублікувала в Steam.

Раніше ми розповідали, що S.T.A.L.K.E.R. 2 отримає два сюжетні доповнення, але доведеться почекати. У найближчих планах у студії випуск гри на PS5 і перехід на рушій Unreal Engine 5.5.4.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Скіф із S.T.A.L.K.E.R. 2 навчатиме українців мінної безпеки.

Вас також можуть зацікавити новини: