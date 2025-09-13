У заповіднику вперше за багато років зафіксовано висихання водойм.

На території Національного природного парку "Тузлівські лимани", який знаходиться на півдні Одеської області, спостерігаються наслідки глобального потепління - висихання водойм. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

За його словами, вказаний заповідник отримав назву від назви лиманів, від слова з коренем "туз", що з тюркського означає сіль. Він пояснює, що під час великого періоду регресії Чорного моря, вода відходила далеко від берега моря, його рівень падав, лиманів з водою не було, тут формувалась сіль.

"Зараз пройшло спекотне літо... Деякі водойми нацпарку, які залежать від материкового стоку, як, наприклад, водосховище біля села Вишневе, вперше за багато років висохли й там є багато солі. Висохли всі малі річки й водотоки у балках, які впадали в лимани. Від випарювання знижується рівень і основних великих Тузлівських лиманів", - констатує науковець.

Зараз, каже він, ми є свідками наслідків потужного антропогенного тиску на малі річки, які колись давали річковий сток в лимани. Також те, що відбувається на півдні Одещини – наслідок розбалансування клімату, яке призводить до спекотного літа і висихання водойм.

Русєв оприлюднив фото водосховища, що розташовано біля села Вишневе, та лиману Малошаганський.

"Сіль замість води", - наголошує вчений.

Він також розповідає, що Світовий океан - це мінлива, "дихаюча" субстанція, яка, то підіймається, то опускається під впливом клімату, що змінюється. Такі підйоми та опускання, пояснює Русєв, й називають трансгресією та регресією. Внаслідок цього явища, при яких рівень моря підвищується або знижується стосовно землі, берегова смуга рухається у напрямі високих місць або навпаки йде на спад.

Трансгресії та регресії можуть бути викликані тектонічними явищами, коливанням та рухом суші після танення льодовиків, але в першу чергу - серйозними кліматичними змінами у міжльодовикові періоди.

"Протягом останніх 5 мільйонів років виділяють не менше семи епох суттєвих, різких змін клімату, з якими пов'язані глобальні заледеніння. Особливо сильними були зниження температури протягом сучасного, четвертинного періоду, який почався понад два з половиною мільйони років і продовжується в наш час", - зазначає Русєв. За цей період були три великі заледеніння: міндельське, рисське та вюрмське, що охопили практично всю планету. Потужні полярні льодовики в Європі в моменти цих зледенінь досягали півдня України, а в західній півкулі південний край полярних льодів доходив до Гавайських островів.

Як писав УНІАН, у цьому на півдні Одеської області через аномально високу температуру повітря вдруге за сезон зацвіла біла акація. Явище спостерігалося, зокрема, у місті Татарбунари Білгород-Дністровського району (південна Бессарабія). За словами науковців, протягом кількох тижнів повторно цвіла біла акація. У серпні цвітіння не є нормою, це сталося через погодні умови. Зазвичай біла акація цвіте у травні-червні. Другу хвилю цвітіння спровокували аномально високі температури та посуха, що вказує на стрес рослин.

