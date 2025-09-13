Відмінними рисами стали дисплей 90 Гц і поліпшена камера для селфі.

Samsung тихо оновила модельний ряд серії Galaxy Tab A, додавши нову модель Galaxy Tab A11. Він прийшов на зміну Galaxy Tab A9, випущеному восени 2023 року, який досі залишався найдоступнішим планшетом компанії.

Новинка оснащена 8,7-дюймовим РК-дисплеєм з роздільною здатністю 1340 x 800 пікселів, який тепер працює з частотою 90 Гц (замість 60 Гц у Tab A9). Селфі-камера теж отримала покращений 5-мегапіксельний сенсор, тоді як у попередника було лише 2 Мп.

Працює планшет на колишньому чипсеті Helio G99. Доступні дві конфігурації пам'яті: 4 ГБ або 8 ГБ ОЗП і 64 ГБ або 128 ГБ ПЗП. Приємним доповненням є наявність слота microSD, який дає змогу додати тонну додаткового сховища задешево.

Відео дня

Серед інших характеристик – батарейка 5100 мАг, що підтримує зарядку через порт USB-C 2.0, стереодинаміки Dolby (1 Вт) з підтримкою Dolby Atmos, 3,5-мм роз'єм для навушників, Bluetooth 5.3 і дводіапазонний Wi-Fi 5 (ac). NFC у пристрої відсутня.

Galaxy Tab A11 можна буде купити тільки у варіантах Wi-Fi і 4G. Новий планшет уже з'явився на сайті Samsung UAE за ціною від 200 євро.

Раніше цього місяця Samsung випустила свій найдешевший смартфон із шістьма роками оновлень. За ціною дешевше за $200 покупець отримує тривалу підтримку, екран Super AMOLED і поліпшений захист від подряпин.

Наприкінці вересня на смартфони Samsung почне приходити One UI 8 на базі Android 16. Довгоочікуване оновлення поширюватиметься поступово протягом двох місяців.

Вас також можуть зацікавити новини: