Клюєв їде до Брюсселя

Київ. 18 жовтня. УНІАН. 19-20 жовтня відбудеться робочий візит першого віце-прем’єр-міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА до Брюсселя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Планується, що у ході візиту відбудуться двосторонні зустрічі А.КЛЮЄВА з членом Єврокомісії з питань торгівлі Карлом де ГУХТОМ і Верховним комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЄ.

“Головною метою візиту є обговорення неузгоджених питань щодо створення між Україною та ЄС зони вільної торгівлі у контексті завершення переговорів щодо укладення угоди про асоціацію”, - сказав О.ДИКУСАРОВ.