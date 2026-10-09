У 'ПриватБанку' подорожчала валюта: курс долара і євро на п’ятницю

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 50,76 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 9 жовтня, зріс на 5 копійок і становить 45,10 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подорожчав на 20 копійок і складає 50,80 гривні за євро.

Водночас продати американську валюту в банку можна за курсом 44,50 гривні, а євро - за курсом 49,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю не змінився і складає 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився на попередньому рівні – 50,76 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 9 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,85 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 50,14 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 2 копійки.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 6 копійок і складає 45,21 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,64 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні зріс на 4 копійки і становить 50,82 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,01 гривні за євро.

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