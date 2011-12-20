Єврокомісія розпочне переговори про спрощення оформлення віз з Азербайджаном та Вірменією

Брюссель. 20 грудня. УНІАН. Рада ЄС доручила Єврокомісії розпочати переговори про спрощення візового режиму та реадмісію з Азербайджаном і Вірменією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради міністрів з питань захисту навколишнього природного середовища 19 грудня.

Після завершення переговорів, Рада повинна буде схвалити відповідні угоди, а також отримати згоду Європарламенту.

На сьогодні ЄС вже має угоди про спрощення візового режиму та реадмісію з трьома іншими країнами-учасницями “Східного партнерства” – Грузією, Молдовою та Україною.

Загалом в ініціативі “Східне партнерство” беруть участь шість країн, однак учсть Білорусі поки заморожена з політичних причин.