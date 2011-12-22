У Бельгії - загальний страйк

Брюссель. 22 грудня. УНІАН. В Бельгії проходить масовий страйк співробітників громадського сектору.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, зараз в країні не ходить жоден поїзд, автобус, трамвай чи метро.

При цьому, представники профспілок поставили пропускні пункти на двох основних в’їздах в столицю Бельгії, не пропускаючи ніякі види громадського транспорту, що створило затори на дорогах.

Станом на 8:30 довжина “пробок” на автодорогах країни сягнула 140 кілометрів, однак експерти прогнозують, що в цілому, “пробки” можуть розтягнутися на 350 км.

До страйку долучилися також співробітники пошти та охоронці в’язниць, в яких їх замінили сьогодні співробітники поліції.

Зупинився також аеропорт Льєжа. Аеропорт Брюсселя поки функціонує в нормальному режимі.

Передбачається, що страйк триватиме до 22 годин. Однак, не виключено, що його буде продовжено.

Страйкуючі виступають проти планів уряду збільшити пенсійний вік для співробітників громадського сектору з 60 до 62 років.