ОБСЄ засудило вирок білоруському телеоператору Борозенку

Брюссель. 11 січня. УНІАН. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня МІЯТОВІЧ засудила вирок білоруському телеоператору Олесю БОРОЗЕНКУ до 11-ти днів ув’язнення за “участь в несанкціонованій події”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ОБСЄ.

“Білорусь продовжує заважати журналістам висвітлювати громадські протести. Уряд мав би дати можливість журналістам висвітлювати будь-які політичні події, санкціоновані вони офіційно, чи ні, задля забезпечення права суспільства знати”, - завила Д.МІЯТОВІЧ.

“Я закликаю владу звільнити О.БОРОЗЕНКА та припинити переслідування його та інших журналістів”, - додала вона.

О.БОРОЗЕНКО був затриманий 8 січня біля приміщення КДБ в Мінську, коли знімав на відеокамеру для телеканала “Белсат” спробу активіста громадянської кампанії “Європейська Білорусь” Микити КОВАЛЕНКА провести одиночний пікет.

М.КОВАЛЕНКО розгорнув портрети ув’язнених та біло-червоно-білий прапор, але за кілька хвилин був затриманий людьми, що вибігли з приміщення КДБ. Разом з ним був затриманий і О.БОРОЗЕНКО.

9 січня суд Центрального району Мінська засудив О.БОРОЗЕНКА до 11 діб ув’язнення.