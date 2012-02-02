Єжель летить в Брюссель

Київ. 2 лютого. УНІАН. Сьогодні, 2 лютого, розпочався візит міністра оборони України Михайла ЄЖЕЛЯ до Брюсселя.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України, передбачається, що у штаб-квартирі НАТО М.ЄЖЕЛЬ зустрінеться з міністром національної оборони Республіки Польща Томашем СЕМОНЯКОМ.

3 лютого глава вітчизняного оборонного відомства візьме участь у засіданнях Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони з країнами-контрибуторами операцій сил НАТО у Косово та Міжнародних сил сприяння безпеці в Ісламській Республіці Афганістан.