Єврозона домовилась про новий антикризовий фінмеханізм

Брюссель. 2 лютого. УНІАН. Країни зони євро підписали угоду про Європейський механізм стабільності.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, підписання відбулося сьогодні.

Документ передбачає створення нової міжнародної фінансової інституції з місцем розміщення в Люксембурзі та можливістю надання кредитів до 500 млрд. євро.

Головна мета Європейського механізму стабільності – надання допомоги країнам-членам зони євро, що відчувають серйозні фінансові проблеми, а також, за потреби, – забезпечення фінансової стабільності єврозони в цілому.

Передбачається, що після ратифікації угоди країнами-членами зони євро вона набере чинності в липні цього року.

Європейський механізм стабільності замінить створений тимчасовий Інструмент Європейської фінансової стабільності.

Президент Європейської Ради Херман Ван РОМПОЙ привітав підписання угоди.

“Постійний антикризовий механізм сприятиме підвищенню довіри та забезпеченню солідарності і фінансової стабільності зони євро”, - заявив він.