Кандидатом в Президенти Німеччини висунуто правозахисника Гаука

Київ. 20 лютого. УНІАН. Канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ погодилася з пропозицією опозиційних сил висунути на посаду Президента 72-річного правозахисника і колишнього дисидента Йоахіма ҐАУКА.

Про це журналістам повідомила сама А.МЕРКЕЛЬ, передає Радіо «Свобода».

«Після активної дискусії й урахування різних пропозицій ми погодилися, що кандидатом має бути правозахисник Йоахім ҐАУК. Отже, ми розглядаємо його як наступного Президента Німеччини», – зазначила канцлер.

Й.ҐАУК є одним із лідерів дисидентського руху у НДР, а також колишнім протестантським пастором. З 1990 року протягом 10 років він був особливим представником федерального уряду по роботі з розсекреченими архівами колишнього Міністерства державної безпеки НДР (Штазі).

17 лютого Крістіан ВУЛЬФ, який обіймав посаду Президента Німеччини з 2010 року, подав у відставку. Протягом останніх місяців К.ВУЛЬФ опинився у центрі корупційного скандалу. Минулого тижня під час оприлюднення рішення про відставку він заявив, що завжди діяв у межах закону, однак, із огляду на те, що через підозри у корупційних діях рівень довіри населення до нього знизився, він надалі вважає неможливим своє перебування на посаді глави держави.

Після відставки К.ВУЛЬФА протягом 30 днів в Німеччині має бути скликана Федеральна Асамблея для обрання нового Президента.

У найближчі два місяці обов’язки Президента виконуватиме Хорст ЗЕЕХОФЕР - голова баварського Християнсько-Соціалістичного Союзу - сестринської партії «Християнсько-Демократичний Союз», яку очолює А.МЕРКЕЛЬ.