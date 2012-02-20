Lufthansa очікує на скасування 100 внутрішніх та європейських рейсів
11:24, 20 лютого 2012Новини ЄС
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Через страйк авіадиспетчерів у Франкфурті
Брюссель. 20 лютого. УНІАН. Через страйк авіадиспетчерів в аеропорту Франкфурт-на-Майні авіакомпанія Lufthansa попереджає про можливість скасування рейсів.
Повідомлення про це міститься на офіційному сайті авіакомпанії.
Згідно з повідомленням, страйк розпочався сьогодні о 5:00 ранку за середньоєвропейським часом і триватиме до 5:00 ранку 21 лютого.
В цілому, авіакомпанія очікує на скасування близько 100 рейсів сьогодні і завтра у внутрішньому та європейському сполученні.
Разом з тим, авіакомпанія очікує, що дальні рейси виконуватимуться згідно з графіком.
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