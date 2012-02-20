17 квітня Євросуд з прав людини розгляне справу Луценка

Київ. 20 лютого. УНІАН. Європейський суд з прав людини призначив публічні слухання у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Народна самооборона».

Зокрема, як йдеться в повідомленні, представники екс-міністра Ю.ЛУЦЕНКА в Європейському суді з прав людини Ігор ФОМІН та Валентина ТЕЛИЧЕНКО одержали повідомлення Європейського суду з прав людини про призначення публічних слухань у справі «ЛУЦЕНКО проти України» на 17 квітня 2012 року.

У відкритому режимі суд досліджуватиме законність затримання та арешту заявника, а також – використання системи правосуддя проти Ю.ЛУЦЕНКА з метою усунення його від політичного життя в Україні та недопущення до парламентських виборів 2012 року.

Адвокат екс-міністра І.ФОМІН пояснив: «На публічні слухання поставлено два питання – про незаконність арешту Юрія ЛУЦЕНКА та про наявність політичних мотивів тримання Юрія Віталійовича під вартою».

«Суд надзвичайно вимогливий до доказів, на основі яких виносить рішення. Але зважаючи на те, що Парламентська Асамблея Ради Європи нещодавно ухвалила резолюцію, якою визнала політичний характер переслідування опозиціонерів, я впевнений, що ми зможемо це довести і Європейському суду», - наголосив І.ФОМІН.

Як повідомлялося, заяву екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА до Європейського суду було подано в січні 2011 року. Суд встановив режим пріоритетного розгляду справи. Уряд України у своїх запереченнях, поданих до суду, наполягав на законності арешту Ю.ЛУЦЕНКА та заперечив політичні мотиви переслідування екс-міністра, лідера «Народної самооборони».

Сьогодні, 20 лютого, о 12.30 в інформаційному агентстві УНІАН (вул. Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція І.ФОМІНА та В.ТЕЛИЧЕНКО на тему: «Європейський суд з прав людини призначив публічні слухання у справі Юрія ЛУЦЕНКА».