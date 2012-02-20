У Страсбурзі відкрився I Міжнародний медіафорум «Четверта влада»

Страсбург. 20 лютого. УНІАН. З 20 по 22 лютого в Палаці конгресів Страсбурга (Франція) проходить Міжнародний медіафорум «Четверта влада» (FourthEstate).

Як передає кореспондент УНІАН, журналісти з різних країн СНД та ЄС зібралися, щоб обговорити сучасні проблеми медіа, їх роль і вплив у світі.

Організатором форуму став Міжнародний конгрес ЗМІ «Золотий перетин» (РФ) за підтримки Ради Європи, ЮНЕСКО, Міністерства закордонних справ Російської Федерації, Союзу журналістів Москви, а також за участі провідних ЗМІ та державних структур Росії та країн СНД.

У програмі I Міжнародного медіафоруму «Четверта влада» - широке коло питань, що стосуються роботи засобів масової інформації, зокрема, вплив ЗМІ на міжнародний клімат, формування пресою громадської думки, діалог культур різних народів, питання правового захисту журналістів та їх безпеки при здійсненні професійної діяльності.

У заході беруть участь відомі журналісти, політологи та громадські діячі з різних країн, у тому числі з України. Серед модераторів та доповідачів форуму - генеральний секретар Організації Чорноморської Економічної Співпраці Леонідас ХРІЗАНТОПУЛОС, директор кафедри ЮНЕСКО в Страсбурзі з журналістики і медіапрактіки Мішель МАТЬЄН, перший заступник генерального директора ИТАР-ТАСС Михайло ГУСМАН і багато інших.

У перший день форуму одним з доповідачів по темі «Вплив ЗМІ на міжнародний клімат» став Віктор ПЕТРЕНКО, голова ради Асоціації працівників ЗМІ України, перший віце-президент Євразійської академії телебачення і радіо.

Організатор події - Міжнародний конгрес ЗМІ «Золотий перетин» (РФ) - висловлює надію на те, що форум «Четверта влада» стане щорічним знаковою подією світового медіаспільноті і сприятиме вирішенню актуальних проблем сучасної преси.