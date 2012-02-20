Слухання за справою Луценка в Євросуді будуть відкритими

Київ. 20 лютого. УНІАН. Слухання за скаргою екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА про незаконність його затримання та арешту у Європейському суді з прав людини 17 квітня відбуватимуться у відкритому режимі з трансляцією через веб-ресурси.

Про це представник Ю.ЛУЦЕНКА в Європейському суді з прав людини Валентина ТЕЛИЧЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За її словами, у випадку з екс-міністром слухання його скарги відбуватиметься в секції ЄС.

«Публічні слухання проводяться відкрито й, очевидно, буде пряма трансляція на сайті Європейського суду, а також не забороняється трансляція на інші сайти», - зазначила В.ТЕЛИЧЕНКО.

За її словами, якщо суд при розгляді скарги Ю.ЛУЦЕНКА визнає порушення норм українського законодавства та ст. 18 Європейської конвенції з прав людини, то це свідчитиме про відсутність в Україні демократії. Таким чином, Україна вчергове не увійде в історію, а в черговий раз вляпається в неї», - сказала вона.

При цьому В.ТЕЛИЧЕНКО зазначила, що рішення Європейського суду є таким, що визначає, чи було порушення Європейсько конвенції, але не дає оцінку щодо виправдання або звинувачення особи.

Водночас адвокат зауважила, що Євросуд у деяких випадках надає вказівку про необхідність звільнення особи з-під варти, а також зазначає, що процес над особою має відбуватись з усуненням порушень, які виникли.

Разом з тим В.ТЕЛИЧЕНКО зауважила, що рішення за скаргою Ю.ЛУЦЕНКА Європейський суд ухвалить невдовзі після 17 квітня, самі ж слухання триватимуть годину чи дві.

У свою чергу, адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН зауважив, що в будь-якому випадку, якщо Європейський суд визнає порушення прав Ю.ЛУЦЕНКА, то він також визначить, яким чином його права мають бути поновлені.

Водночас, за словами І.ФОМІНА, зараз говорити, яким чином це буде визначено, до винесення рішення прогнозувати не може ніхто.

Як повідомляв УНІАН, заяву екс-міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА до Європейського суду було подано в січні 2011 року. Суд встановив режим пріоритетного розгляду справи. Уряд України у своїх запереченнях, поданих до суду, наполягав на законності арешту Ю.ЛУЦЕНКА та заперечив політичні мотиви переслідування екс-міністра, лідера «Народної самооборони».

Публічні слухання у справі екс-міністра внутрішніх справ призначено на 17 квітня

У відкритому режимі суд досліджуватиме законність затримання та арешту заявника, а також – використання системи правосуддя проти Ю.ЛУЦЕНКА з метою усунення його від політичного життя в Україні та недопущення до парламентських виборів 2012 року.