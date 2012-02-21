В Раді Європи стурбовані відсутністю антидискримінаційного законодавства в Україні

Брюссель. 21 лютого. УНІАН. Європейський Комітет проти расизму та нетерпимості оприлюднив сьогодні нову доповідь по Україні, в якій, зокрема, висловив стурбованість відсутністю антидискримінаційного законодавства в Україні.

Повідомлення про це міститься на офіційному сайті Ради Європи.

Так, у повідомленні зазначається, що незважаючи на розробку урядом України плану дій проти ксенофобії та расової і етнічної дискримінації, розформування Державного комітету у справах національностей та релігій “призвело до вакууму в цьому питанні”.

“Країна не має всебічного антидискримінаційного законодавства. Більше того, незважаючи на наміри влади посилити законодавство у сфері надання притулку, процедура визначення статусу біженців була заморожена в кількох випадках”, - написано у повідомленні прес-служби.

В доповіді відзначається зменшення кількості расистських нападів останнім часом в Україні, однак, водночас наголошується, що проблема – далека від розв’язання.

“Ненависницькі промови часто залишаються без відповіді, з’явилася певна кількість антисемітських публікацій. Влада, звичайно, знає про потребу працювати з нео-нацистами та скінхедами з футбольних фанів. Тим не менше, міністерство внутрішніх справ припинило свої зусилля з моніторингу на систематичній основі расистських інцидентів. Більше того, проблема маскується, оскільки виконавців ненависницьких злочинів переслідують, як хуліганів”, - відзначає прес-служба з посиланням на доповідь.

У доповіді також відзначається, що ситуація кримських татар та ромів в Україні не покращилася, і дуже часто з’являються повідомлення про неправильне поводження поліції з цими та іншими вразливими групами населення, такими, як мігранти та шукачі притулку.

В доповіді міститься низка рекомендацій українській владі, з них три пріоритетних: визначити орган влади, який координуватиме роботу з протидії расизму та расовій дискримінації, гарантувати чесну та ефективну процедуру надання статусу біженця, створити незалежний орган влади, який опікуватиметься скаргами щодо расистських дій та расової дискримінації з боку поліції.

Доповідь була створена на підставі візиту представників Комітету до України у квітні 2011 року, і охоплює період до червня 2011 року.