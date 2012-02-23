Угорщина: пропозиції позбавити допомоги - безпідставні

Брюссель. 23 лютого. УНІАН. Угорщина вважає безпідставними пропозиції Єврокомісії скасувати частину допомоги країни.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у постійному представництві Угорщини при ЄС з посиланням на прес-секретаря прем’єр-міністра Угорщини Петера ШИЖИЯРТО.

“Наш уряд розглядає її (пропозицію – УНІАН), як безпідставну та нечесну”, - зазначається в повідомленні.

За словами речника угорського уряду, Європейська комісія проігнорувала той факт, що вперше з моменту приєднання країни до ЄС в 2004 року за підсумками 2011 року бюджет Угорщини матиме дефіцит менше 3% ВВП та має зберегтись на такому ж рівні в 2012 році. У повідомленні також наголошується, що уряд країни вже здійснив необхідні кроки для того, щоб і в 2013 році дефіцит бюджету залишився в межах 3% ВВП.

“Пропозиція схвалена Європейською комісією також суперечлива з юридичної точки зору: вона суперечить духу Угоди ЄС, оскільки запроваджує санкції у відповідь на передбачувані майбутні події”, - наголошується в повідомленні Постійного представництва Угорщини при ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Єврокомісія запропонувала скасувати заплановану допомогу Угорщині з фонду зближення в 495 млн. євро через надмірний дефіцит бюджету.

Ці гроші, передбачені до витрачання з 1 січня 2013 року, становлять 0,5% ВВП країни та 29% всіх передбачених видатків з фонду зближення для Угорщини на 2013 рік.

Єврокомісія вирішила виступити з такою пропозицією після того, як уряд Угорщини, незважаючи на неодноразові вимоги Комісії, так і не здійснив необхідних кроків з подолання надмірного дефіциту бюджету і приведення його до встановлених в ЄС вимог – не більше 3% ВВП.