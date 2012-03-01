Тимошенко закликала лідерів ЄНП допомогти Україні не відвернутися від Європи

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО закликала лідерів Європейської Народної Партії (ЄНП) вжити спільних зусиль для того, щоб зберегти Україну на європейському шляху.

Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив українським журналістам перший заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ.

За його словами, про це йдеться у листі Ю.ТИМОШЕНКО, написаному нею для учасників саміту ЄНП, який нині триває у Брюсселі, і поширеному сьогодні серед них.

«Президент ЄНП Вільфред МАРТЕНС у своєму виступі процитував останній абзац цього листа, в якому йшлося про важливість спільних зусиль для того, щоб зберегти Україну на європейському шляху», – сказав Г.НЕМИРЯ.

Він зазначив, що у листі Ю.ТИМОШЕНКО називає Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, переговори про яку було завершено минулого року, точкою опори для європейської перспективи і європейського майбутнього України.

Також Г.НЕМИРЯ додав, що у листі лідер «Батьківщини» називає одним із пріоритетів робити все можливе для того, щоб, змінивши внутрішньополітичну ситуацію в Україні, дати можливість запровадити цю Угоду в дію.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО наголошує на важливості забезпечення всебічного і якісного моніторингу наступних парламентських виборів в Україні міжнародними і європейськими організаціями.

Крім того, у листі згадуються судові процеси над колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм ЛУЦЕНКОМ і колишнім виконувачем обов’язків міністра оборони Валерієм ІВАЩЕНКОМ.