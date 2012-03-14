Міністри зони євро вирішили надати Греції першу частину допомоги

Брюссель. 14 березня. УНІАН. Міністри з питань економіки та фінансів країн зони євро схвалили рішення надати Греції першу частину другої програми фінансової допомоги в розмірі 39,4 млрд. євро.

Про це йдеться у заяві Президента Єврогрупи Жан-Клода ЮНКЕРА, переданій УНІАН.

“Країни-члени зони євро сьогодні формально схвалили другу програми допомоги Греції. Всі необхідні національні та парламентські процедури були виконані. Країни-члени зони євро також надали дозвіл Європейському фонду фінансової стабільності надати першу частину на загальну суму в 39,4 млрд. євро, яка надаватиметься кількома траншами”, - написано в заяві.

Президент Єврогрупи підкреслив, що друга програма допомоги Греції дає унікальну можливість, яка не повинна бути втрачена.

“Це дасть можливість повернути економіку Греції на стабільний шлях, в чому зацікавлені всі”, - підкреслив Ж.-К.ЮНКЕР.

Як повідомляв УНІАН, в ніч з 20 на 21 лютого Єврогрупа погодила другу програму допомоги Греції.

Рішення передбачає надання Греції допомоги в 130 млрд. євро з Європейського фонду фінансової стабільності та від Міжнародного валютного фонду, а також добровільне скорочення майже на 50% банкірами своїх вимог до Греції за придбаними ними облігаціями.

В цілому, план передбачає скорочення зовнішніх боргів Греції зі 160% до 120% ВВП до 2020 року.