Європарламент відклав схвалення резолюції по Білорусі

Брюссель. 15 березня. УНІАН. Європарламент вирішив відкласти схвалення резолюції по ситуації в Білорусі на наступне пленарне засідання, яке відбудеться 28-29 березня в Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

Депутати підтримали пропозицію Крістіана ВІГЕНІНА (група Прогресивного Альянсу соціалістів та демократів, Болгарія).

“Я би запропонував відкласти голосування, щоб дати час владі зреагувати на ситуацію, і з тим, щоб ми могли внести зміни, з урахуванням подій, які, ми очікуємо, мають відбутися найближчими днями”, - сказав депутат, представляючи свою пропозицію.

За його пропозицію проголосувала більшість депутатів, присутніх в залі, голосування проводилося шляхом підняття рук.